La Juventus accelera sul fronte Randal Kolo Muani e inevitabilmente cresce la fiducia per concludere un’affare che oramai va avanti da mesi. Stando a quanto riferisce Tuttosport, dopo settimane di contatti e dialoghi, i bianconeri avrebbero finalmente trovato la giusta intesa con il Paris Saint-Germain.

L’offerta della Juventus

Sempre in base a quanto riferisce il quotidiano, la dirigenza bianconera nell’ultima proposta fatta recapitare a Parigi si sarebbe spinta al massimo delle proprie possibilità economiche. La Vecchia Signora ha presentato un’offerta che supera i 40 milioni di euro in una proposta modulata tra parte fissa e bonus. Si attende la risposta dei parigini, con Kolo Muani che ha già raggiunto l'accordo sul contratto per il ritorno a Torino.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Sul punto è intervenuto anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Il giornalista ha riferito che in casa Juventus si respira ora un grande ottimismo in merito alla possibilità di chiudere l’affare in maniera positiva.

Sono dunque ore decisive, con Luciano Spalletti pronto finalmente ad accogliere il tanto atteso centravanti francese.