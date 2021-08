Juventus – Infortunio muscolare per Aaron Ramsey

Infortunio muscolare per Ramsey. Il centrocampista della Juventus salterà sicuramente la prossima partita con l'Empoli. Pronto Locatelli.

redazionejuvenews

Brutte notizie in casa Juventus: Aaron Ramsey si è infortunato. Continua il brutto periodo per il centrocampista gallese, che dopo non aver convinto nel ruolo di mediano, ora dovrà stare lontano dal terreno di gioco per parecchio tempo. Ecco il comunicato ufficiale del club: "Aaron Ramsey, a causa di un problema muscolare riferito al termine del match giocato contro l’Udinese, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero". (Juventus.com)

Non comincia nel migliore dei modi la stagione del centrocampista della Juventus, alle prese con ben più di qualche problema. Massimiliano Allegri aveva deciso di provare il gallese come play davanti alla difesa. Un ruolo nuovo, mai sperimentato dall'ex Arsenal, che si è rivelato alquanto fallimentare. Il classe 1990 è sembrato infatti, giustamente, fuori ruolo. Le caratteristiche tecniche per impostare la manovra ci sono tutte, ma la posizione in fase difensiva e la difesa della palla non sono tra le sue migliori doti. A peggiorare la situazione ci ha pensato l'infortunio, l'ennesimo di una carriera costellata da problemi fisici.

Chi giocherà al suo posto contro l'Empoli? Con molta probabilità il titolare sarà sin da subito Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano era l'obiettivo numero uno del centrocampo bianconero, l'uomo perfetto a completare il reparto della Juventus. L'inserimento di Ramsey in mediana era infatti soltanto una soluzione temporanea, in attesa del centrocampista del Sassuolo. L'infortunio costringerà Max ad accelerare i tempi di inserimento del classe 1998, che già nel finale di partita contro l'Udinese era entrato in campo. L'alternativa è l'inserimento a centrocampo di Rabiot, di ritorno dall'infortunio, o di Danilo, provato in quella zona del campo anche nel pareggio di Udine.