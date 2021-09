Juventus, contro la Lituania Locatelli è pronto a prendersi l’Italia

Manuel Locatelli sarà titolare questa sera contro l'Italia. Il centrocampista della Juventus è il vero tuttofare azzurro.

Questa sera contro la Lituania, Manuel Locatelli è pronto a prendere per mano il centrocampo dell'Italia. Nel corso degli ultimi mesi il centrocampista della Juventus è diventato un giocatore sempre più importante all'interno degli schemi tattici di mister Mancini. I titolari nel centrocampo azzurro rimangono Verratti, Jorginho e Barella, ma visti i problemi fisici del giocatore del PSG, Locatelli questa sera potrà scendere in campo dal primo minuto. Il centrocampista bianconero è un vero e proprio jolly in mezzo al campo per Roberto Mancini. Le sue caratteristiche, infatti, lo rendono un giocatore estremamente duttile, in grado di ricoprire diversi ruoli.

Locatelli è infatti un po' un regista, come Jorginho. La sua carriera calcistica è iniziata proprio in quel ruolo, dove al Milan ha mosso i primi passi. Eppure il classe 1998 non è un regista puro, un giocatore dalla classe e dalle giocate di un "Pirlo", in grado di sfornare assist illuminanti per i suoi compagni. Al tempo stesso però, contro la Svizzera tutte le migliori azioni dell'Italia sono nate proprio da una sua idea. Mancini però non lo vede come un sostituto di Jorginho, ma più come alternativa a Verratti. In nazionale Locatelli è infatti un mezzala di impostazione, che aiuta il regista nella costruzione della manovra.

Ma volendo il centrocampista della Juventus potrebbe essere anche una mezzala di inserimento come Barella, in grado di aggredire alto gli avversari e pressare a tutto campo. Probabilmente in questo ruolo a Locatelli mancherebbe un po' dell'infinita stamina del centrocampista dell'Inter, ma le doti tecniche ci sono tutte. L'ex Sassuolo è quindi il vero tuttofare azzurro, che dopo Euro2020 è diventato ormai indispensabile all'interno degli equilibri della squadra. Riuscirà ad esserlo anche alla Juventus? Max Allegri lo ha voluto proprio per questo, uomo chiave per risolvere i problemi del centrocampo bianconero. Scopriremo insieme se ci riuscirà.