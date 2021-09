Le probabili formazioni di Italia-Lituania: poca Juventus in campo

Questa sera l'Italia scenderà in campo contro la Lituania. I giocatori presenti in campo della Juventus saranno soltanto Locatelli e Kean.

Questa sera alle 20.45 l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo contro la Lituania, ultima a zero punti nel girone C delle qualificazioni per i mondiali 2022. Per gli Azzurri questo sarà il terzo impegno in questa pausa per le nazionali, dopo i due deludenti pareggi contro Bulgaria e Svizzera. Gli uomini di Roberto Mancini non potranno permettersi altri passi falsi e dovranno vincere a tutti i costi per poter sperare di non diventare secondi. La Svizzera infatti è a quota 7 punti, ma ha giocato due partite in meno e se dovesse vincerle entrambe supererebbero l'Italia ferma a 11 punti. Nonostante tutto questo, gli Azzurri sono ufficialmente diventati la nazionale con la più lunga striscia di imbattibilità nella storia del calcio, ben 36 partite giocate senza perdere. Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni: soltanto due giocatori della Juventus in campo.