Galeone: “Napoli-Juve condizionata dai Nazionali. Allegri deve ricostruire il dna vincente”

Il mentore di Massimiliano Allegri ha parlato

Il mentore e amico dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri Giovanni Galeone, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Mattino, ai quali ha presentato la sfida tra i bianconeri e i partenopei che andrà in scena sabato al Maradona: "Allegri sa bene di non avere più un attaccante che in 30 partite gli segnava 25 gol. Ma sa pure che deve costruire una nuova Juventus nel prossimo triennio e non poteva certo mettere al centro del progetto Cristiano. E in ogni caso, lui non ha potuto far altro che prendere atto di quello che stava succedendo. Insigne come Ronaldo? In fondo che peso può avere per Luciano il fatto che il suo capitano non ha rinnovato? È una questione tra Insigne e De Laurentiis, sono fatti loro, non avrà mia un peso questa situazione sulle sue scelte".