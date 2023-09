Juventus, le curiosità in vista della partita con il Lecce

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla prossima partita dei bianconeri, prevista questa sera contro il Lecce.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla gara con il Lecce, con tanto di curiosità. Ecco il comunicato: "Il Lecce ha subito due gol di testa, la metà di quelli totali concessi dai giallorossi in questo campionato: nella Serie A 2023/24 la squadra salentina è quella che in percentuale ha subito più gol con questo fondamentale (50% appunto). La Juventus ha subito quattro gol da fuori area in questo campionato, più di ogni altra squadra. La Juventus è la squadra che ha segnato più gol nella prima mezzora di gara in questo campionato (sei reti) - dall'altra parte nessuna squadra ha segnato più del Lecce nei 15 minuti finali di partita (cinque gol, come la Roma). Il Lecce è l'unica squadra che ha subito tutti i gol nel primo tempo in questo campionato (quattro su quattro). Il Lecce ha guadagnato finora quattro punti da situazione di svantaggio, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A 2023/24 (quattro anche il Napoli).

I PRECEDENTI LO STATO DI FORMA Nelle ultime due occasioni in cui la Juventus ha interrotto una striscia positiva in campionato con una sconfitta (come accaduto contro il Sassuolo), ha poi perso anche la partita successiva: è successo ad aprile (ko con la Lazio seguito da quelli con Sassuolo e Napoli) e a maggio (ko con l’Empoli seguito da quello con il Milan). La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate di martedì in Serie A, segnando ben 14 gol e subendone solo due. La Juventus si trova cinque punti dietro al primo posto e nell'era dei tre punti a vittoria solo due volte in precedenza aveva così tanti punti dalla vetta dopo cinque partite giocate: è successo nel 2015/16 e nel 2021/22 (10 punti in entrambi i casi). La Juventus ha subito sei gol nelle prime cinque partite di questo campionato, nell'era dei tre punti a vittoria era successo in tre occasioni che i bianconeri concedessero così tanto dopo altrettante giornate: nel 2007/08 (sei), nel 2010/11 (nove) e nel 2021/22 (otto).

Per la prima volta nella sua storia, il Lecce ha iniziato un campionato di Serie A senza perdere nemmeno una partita delle prime cinque (3V, 2N) e ha collezionato il suo nuovo record di punti (11) dopo i primi cinque turni; i giallorossi nel campionato 22/23 raggiunsero quota 11 alla quattordicesima giornata (12 punti in quel caso precisamente, grazie alla vittoria sull’Atalanta). Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro trasferte di campionato (1V, 3N): solo due volte in Serie A i salentini hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitte fuori casa in Serie A, tra gennaio e marzo 2004 (sei) e tra aprile e settembre 2001 (sei). Il Lecce ha pareggiato le ultime due trasferte di campionato (v Fiorentina e Monza) e non ottiene tre pareggi fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2004 con Zdenek Zeman allenatore".

