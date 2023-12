Juventus, nuova iniziativa insieme a Socios.com: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando della nuova iniziativa con Socios.com.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Si chiama “Camera di Chiamata”, ma da oggi ha un altro nome, e lo hanno deciso i tifosi bianconeri, grazie a Socios.com, partner bianconero dal 2018. Andiamo per ordine: in occasione di Juventus-Napoli ha debuttato la nuova camera di chiamata dell’Allianz Stadium, che è una delle stanze in cui si mescolano, più che in ogni altro luogo dello stadio, emozioni, carica, grinta, gioia e amarezza.

Si tratta infatti dell’area immediatamente antecedente l’ingresso in campo, dove le squadre si raggruppano, prima del warm-up pre partita e prima della partita stessa. Da venerdì sera, questo nuovo spazio si chiama Players Tunnel Lounge, ed è un nome particolare, perché, come anticipavamo all’inizio, è stato scelto dai tifosi bianconeri, e più precisamente, dai Fan Token Holders JUV, che per votare hanno utilizzato l’App di Socios.com, scegliendo fra tre nomi proposti.

Non è la prima volta che grazie a Socios.com i tifosi prendono decisioni importanti nel mondo bianconero: avete presente lo stacco musicale dopo i gol della Juventus, “Song 2” dei Blur? Anche questa canzone fu votata dai Fan Token Holders, nel dicembre 2019. E senz’altro non sarà l’ultimo evento del genere: per stare sintonizzati non vi resta che scaricare l’App di Socios.com!".

