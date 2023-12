Juve-Napoli, Calvarese promuove a pieni voti Orsato: “Migliore al mondo”

Sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha promosso a pieni voti Orsato per la direzione di gara di Juve-Napoli

Sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha promosso a pieni voti Orsato per la direzione di gara di Juve-Napoli: "In questo momento, considerando la flessione di Marciniak, Turpin e Gil Manzano, Daniele Orsato è il miglior arbitro d’Europa. L’arbitro di Schio viene designato in una partita difficile per storia e classifica ma anche a causa delle recenti polemiche".

"Nonostante le sterili e strumentali critiche successive alla designazione - ha continuato - , allo Stadium non sbaglia. La partita si gioca ad alti ritmi e rimane sempre sul filo. Orsato chiude con diversi falli, che ci stanno tutti. Due gli episodi rilevanti, uno per tempo. Prima il fuorigioco inesistente sul tiro di Di Lorenzo parato da Szczesny: l’assistente giudica come deviazione il colpo di testa di Bremer, ma in realtà si tratta di una giocata. Nessun dubbio invece sul successivo tocco di Gatti: è una deviazione".

"Poi il rigore reclamato dalla Juve per un sospetto tocco di mano di Di Lorenzo sul colpo di testa di Bremer nell’area azzurra. Il movimento delle braccia del difensore è coerente con la dinamica, e in più Di Lorenzo è di spalle: non ci sono gli elementi per la punibilità. Corretti i gialli: su Bremer sufficiente l’ammonizione, non c’è violenza nel gesto", ha concluso Calvarese.

