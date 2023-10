Juve, infortunio Danilo: il giocatore lascia il ritiro del Brasile

Arrivano nuovi aggiornamenti sull'infortunio che Danilo, capitano della Juventus, ha subito durante il match tra Brasile e Venezuela. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore sudamericano sarebbe in procinto di prendere il volo per ritornare in Italia. Al suo arrivo il giocatore bianconero si sottoporrà agli esami diagnostici per stabilire l'entità dell'incidente a cui è accorso.