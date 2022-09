Juventus, per gennaio obiettivo terzino sinistro: Grimaldo in pole

Per il momento avversari sul campo, per il futuro chissà. E' questa la storia tra la Juventus e Grimaldo . Infatti, i bianconeri, mercoledì, affronteranno il Benfica , nella seconda gara della fase a gironi della Champions League, e lo spagnolo, sarà uno degli osservati speciali. La Vecchia Signora ha diverse problematiche sulla corsia sinistra, e la necessità impellente per gennaio riguarda proprio il terzino, considerando che Alex Sandro, con tutta probabilità, a fine stagione, dirà addio alla Juventus dopo tante stagioni passate sotto la Mole. Un'operazione che potrebbe svilupparsi a parametro zero, visto che l'ex Barcellona B ha anche il contratto in scadenza a giugno 2023, proprio come il brasiliano.

La conferma è arrivata anche dall'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che nel suo editoriale su tuttomercatoweb, ha parlato della Juventus. Ecco le sue parole: "Come già detto la Juventus invece pensa a sistemare la fascia sinistra. Resta da capire se l’operazione può farsi già a gennaio o alla fine di questa stagione. Alex Sandro infatti andrà in scadenza e a fine campionato lascerà il club bianconero. Al momento infatti non si parla di rinnovo. Per questo Cherubini e Nedved stanno monitorando diversi profili che possano sostituirlo in maniera adeguata. Tra questi c’è Grimaldo, esterno spagnolo in forza al Benfica, in passato cercato anche dal Napoli. Anche lui come Alex Sandro ha il contratto fino al 30 giugno 2023 e non sembra intenzionato a restare. La Juventus è pronta a cogliere l’occasione.