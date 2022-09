Allegri: “Dobbiamo tornare ad essere anticipatici, Locatelli out”

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Salernitana , nel posticipo della sesta giornata del campionato italiano di Serie A . Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, sede della partita.

Su Paredes : "L'inserimento è buono, domani Paredes gioca, mentre Locatelli sarà out per un piccolo affaticamento. Di Maria ancora fuori, tornerà con il Benfica. Szczesny fuori, oltre ai soliti".

Sulle cose positive della gara con il PSG: "La reazione, dopo il 2-0, ma la cosa che non mi piace è che la Juventus è passata come una squadra che è diventata simpatica, e non va bene, noi dobbiamo essere antipatici e vincenti, non bellini e simpatici. Domani non bisogna essere presuntuosi e fare una bella gara".