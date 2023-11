Juventus, i tre gol più belli di sempre votati dai tifosi

3 - RAVANELLI, 1996 Straordinario, un gol da posizione impossibile. Un gol segnato nientemeno che in Finale di Champions League. QUELLA, finale... 2 - MARCHISIO, 2009 Che azione, che dribbling sullo stretto. Che gol. Che entusiasmo al Comunale.Signore e signori, Claudio Marchisio, Juventus-Inter, 2009.

1 - DEL PIERO, 1994 Non sono necessarie parole. IL gol. Quello che ha presentato al mondo una stella di nome Alex Del Piero, quello che ha rilanciato la Juventus verso un futuro di vittorie, in Italia e nel mondo. Per voi, semplicemente il più bello di tutti".