Juve, il riassunto del giorno: parlano Del Piero e Ferrara

Per la Juve si pensa già alla prossima partita. Alex Del Piero ha dato qualche indicazione: "La Juventus deve costruire la sua forza sull'attacco perché se stanno bene Chiesa e Vlahovic, è una coppia d'attacco che se la gioca con chiunque nel campionato italiano. Però la Juventus non può prescindere da tutto il resto. Non prende gol da cinque partite, Szczesny ha fatto dei miracoli dopo qualche danno, la difesa anche.

Si sono riassettati perché Sassuolo è stata una brutta botta ma sono tornati lì. Quello è stato un episodio, hanno voltato pagina e in questo Allegri è uno dei più forti. Per certi aspetti è molto utile perché ti riporta alla quotidianità che per la Juventus è anche senza coppe e questo deve diventare in vantaggio. Per questo io la metto in prima fila con l'Inter".