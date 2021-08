Galeone: “Juventus in pole position. Ad Allegri piacerebbe riavere Pjanic”

Intervistato dal Corriere di Torino, Giovanni Galeone ha parlato della nuova Juventus di Massimiliano Allegri.

L'ex allenatore del Pescara Giovanni Galeone è stato il maestro e mentore di Massimiliano Allegri. Intervistato da Il Corriere di Torino, l'ex tecnico ha parlato della prossima Serie A: " Juventus in pole position. Per l’Inter cambiare tecnico non è facile, specie quando perdi Hakimi e ti prepari a dire addio a Lukaku. Poi dico il Napoli di Spalletti, grande squadra. Ma si sono mosse molto bene anche il Milan e la Roma: sono un forte estimatore di Mou. E poi occhio a Lazio e Atalanta. Non vedo sorprese, sono tornate le sette sorelle".

Poi parlando più nello specifico della nuova Juventus targata Max, Galeone ha rivelato: "Ad Allegri piacerebbe riavere Pjanic e magari un altro centrale mancino, perché Chiellini non può giocarle tutte. Sono quasi sicuro che Locatelli arriverà, mentre davanti avrei visto molto bene Vlahovic. Quanto a Ronaldo, dovrà dare il massimo senza fare troppo il divo: la Juve, senza di lui, è arrivata due volte in finale di Champions. Di Kaio Jorge dicono che sia molto bravo in area, ma ha solo 19 anni… Credo che Max inizierà con un trequartista dietro a due punte o con tre attaccanti. Attenzione anche al 4-2-fantasia, già sperimentato con successo. Per permetterti quel modulo, però, i quattro dietro non devono subire gol: la difesa deve tornare impermeabile".