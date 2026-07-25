La Folgore Caratese continua a essere una delle protagoniste del mercato di Serie C. Il club brianzolo ha ufficializzato l'arrivo di Alessio Vacca, attaccante classe 2005 proveniente dalla Juventus Next Gen, confermando la volontà di costruire una squadra giovane, competitiva e con ampi margini di crescita.

L'arrivo di Vacca conferma la linea seguita dalla Folgore Caratese, che dopo la storica promozione tra i professionisti, punta a costruire una rosa competitiva, composta da giovani di prospettiva affiancati da giocatori esperti, con l'obiettivo di consolidarsi rapidamente in Serie C.

Il comunicato della Juventus

“Dopo il prestito nella seconda parte dell’annata 2025/26, nuovo trasferimento a titolo temporaneo per Alessio Vacca che in questa stagione vestirà la maglia della Folgore Caratese: è ufficiale il passaggio del calciatore classe 2005 alla squadra lombarda che milita in Serie C fino al 30 giugno 2027.

A Torino dall'età di quattordici anni, Vacca ha collezionato quasi 60 presenze con la Primavera bianconera – mettendo a segno 24 reti e 9 assist –, prima del suo passaggio in Next Gen, tra i professionisti, nella stagione 2025/26. Quindici complessivamente le gare giocate con la squadra allenata da Massimo Brambilla nella prima parte dell’annata, arricchite da una rete – arrivata nella prima giornata di campionato e al suo esordio nel professionismo – e un assist, a cui poi hanno fatto seguito le 12 presenze con la maglia delle Dolomiti Bellunesi.

Ora, ad attenderlo, una nuova e stimolante sfida: buona fortuna, Alessio!