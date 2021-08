Dalla Spagna: Pjanic torna a Torino con l’ingaggio ridotto

Quasi chiusa la trattativa per il bosniaco

La Juventus ha disputato ieri sera la partita contro il Barcellona valevole per il Trofeo Gamper, che ha visto affrontarsi sia la formazione della prima squadra maschile, che quella femminile dei due rispettivi club. Sia la squadra maschile che quella femminile bianconere sono uscite sconfitte dalle partite, con la squadra di Joe Montemurro che ha perso contro le Campionesse d'Europa in carica per 6-0, e la squadra di Allegri che è stato sconfitta per 3-0. La partita è stata anche però sin pretesto per far incontrare i presidenti delle due squadre: nei colloqui tra il Presidente Agnelli e quello del Barcellona, si è parlato del trasferimento del bosniaco Miralem Pjanic in bianconero, che tornerebbe sotto la Mole dopo una sola stagione.