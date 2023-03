Juventus, il focus sullo Sporting Lisbona in vista della doppia sfida

LO SPORTING CP IN PORTOGALLO Attualmente la squadra allenata da Rúben Amorim occupa la quarta posizione in classifica. Un quarto posto che è frutto di 50 punti in 24 partite. Di questi 50 punti: tra le mura ne ha ottenuti 30 e gli altri 20 li ha conquistati in trasferta. La formazione portoghese viaggia a una media di quasi due punti a partita. La vetta della classifica, però, dista quindici lunghezze ed è occupata dal Benfica. Venendo alle due coppe nazionali: nella Coppa di Lega lo Sporting CP ha perso in finale contro il Porto (0-2), mentre nella Taça de Portugal è stato eliminato ai trentaduesimi di finale dal Varzim, una formazione militante nella terza serie portoghese. Tornando alla Liga Portugal, la stagione 2021/2022 lo Sporting CP l'ha chiusa al secondo posto totalizzando 85 punti in 34 gare e l'ha terminata alle spalle soltanto del Porto che si è laureato campione raggiungendo quota 91 punti. Attualmente il capocannoniere della squadra in campionato è il portoghese Pedro Gonçalves con 12 reti messe a segno in 23 partite disputate. Fino a questo momento, tra tutte le competizioni, ha segnato 17 gol in 39 match. E IN EUROPA Il percorso europeo dello Sporting CP è simile a quello della Juventus: la squadra di Rúben Amorim è stata eliminata alla fase a gironi della UEFA Champions League chiudendo al terzo posto a quota 7 punti alle spalle del Tottenham e dell'Eintracht Francoforte che hanno ottenuto rispettivamente la prima e la seconda posizione. Un percorso, quello nella massima competizione europea per club, che ha visto i lusitani "scendere" in Europa League dopo aver vinto le prime due gare della fase a gruppi. Nelle ultime nove stagioni lo Sporting CP ha sempre partecipato a una competizione europea, tenendo in considerazione anche i preliminari.