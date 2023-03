Europa League: la Juventus contro lo Sporting Lisbona

La Juventus sta per scoprire la sua avversaria nei quarti di finale di Europa League che si disputeranno in gara doppia

La Juventus ha battuto ieri sera il Friburgo per 2-0, e dopo la vittoria per 1-0 all'andata ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Da Nyon è in corso il sorteggio per conoscere l'avversaria dei quarti di finale.