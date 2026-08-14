La Juventus piazza un colpo importante per rinforzare la difesa. Il club bianconero ha infatti definito l’accordo con il Bologna per Jhon Lucumí, difensore colombiano classe 1998, individuato come uno dei profili ideali per completare il reparto arretrato. Una trattativa che vi abbiamo raccontato sin dai primi giorni.

L’operazione si chiuderà sulla base di 20 milioni di euro complessivi. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2030, con un’opzione a favore della Juventus per prolungare l’accordo fino al 2031. L’ingaggio sarà di circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Lucumí è atteso nel weekend a Torino, dove sosterrà le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus.

Un profilo scelto da Spalletti

L’arrivo del colombiano risponde anche alle precise indicazioni di Luciano Spalletti, che ha individuato in Lucumí un centrale capace di garantire caratteristiche importanti per il nuovo progetto tecnico.

Difensore mancino, il classe ’98 può offrire qualità nella costruzione dal basso, velocità nella gestione degli spazi e capacità di accompagnare la linea difensiva con letture preventive efficaci. Doti particolarmente preziose per una squadra che vuole mantenere un atteggiamento aggressivo e recuperare rapidamente il pallone.

Lucumí, fisicità e personalità per la difesa bianconera

Durante la sua esperienza al Bologna, il colombiano ha mostrato una crescita costante, diventando un elemento centrale della retroguardia rossoblù. Tra le sue caratteristiche principali spiccano l’aggressività negli anticipi, la capacità di difendere in campo aperto e una buona tenuta atletica anche quando è chiamato a coprire ampie porzioni di campo.

La Juventus si assicura così un centrale mancino in grado di aggiungere fisicità, velocità e personalità al reparto. Un innesto che, nelle intenzioni del club, dovrà aumentare ulteriormente la competitività della difesa e fornire a Spalletti una soluzione di primo livello per la costruzione della squadra.