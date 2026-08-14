Nuovo e improvviso cambio di scenario nelle strategie di mercato della Juventus. La dirigenza bianconera è infatti tornata a muoversi con decisione per individuare il portiere destinato a difendere i pali nella prossima stagione. Nelle ultime ore, la situazione ha subito una vera e propria inversione di tendenza: la pista che portava a Zion Suzuki si è raffreddata, mentre il nome di Guglielmo Vicario è tornato prepotentemente in cima alle preferenze del club.

Suzuki, la trattativa subisce una frenata

Il possibile arrivo di Zion Suzuki a Torino sembrava essere entrato nella fase decisiva. La Juventus aveva lavorato per arrivare alla definizione dell'operazione, ma nelle ultime ore è arrivato un rallentamento inatteso.

Il PSG ha scelto di prendere tempo, rinviando la decisione definitiva sulla possibilità di concedere il portiere giapponese in prestito. Una scelta che inevitabilmente ha modificato gli equilibri della trattativa e spinto la Juventus a valutare nuovamente altre soluzioni.

Il problema, per i bianconeri, è soprattutto legato alle tempistiche. La società vuole arrivare all'inizio della stagione con il nuovo numero uno già individuato e inserito nel gruppo a disposizione dello staff tecnico. Per questo motivo, un'attesa prolungata sul fronte Suzuki potrebbe diventare complicata da gestire.

Vicario torna in cima alla lista della Juventus

Ed è proprio in questo contesto che torna fortemente d'attualità il nome di Guglielmo Vicario. Il portiere italiano, di proprietà del Tottenham, sarebbe nuovamente il profilo preferito dalla dirigenza juventina.

Vicario conosce già il calcio italiano e rappresenterebbe una soluzione di grande esperienza e affidabilità per la porta bianconera. Dopo essere stato accostato alla Juventus nelle precedenti settimane, il suo nome sembrava aver perso terreno rispetto a Suzuki. Ora, però, la situazione si è ribaltata.

Il Tottenham dovrà dare il via libera al prestito

Resta però un ostacolo importante da superare. Per rendere possibile l'operazione, la Juventus avrebbe intenzione di puntare sulla formula del prestito. Di conseguenza, sarà fondamentale capire quali saranno le intenzioni del Tottenham.

Il club inglese dovrà infatti aprire alla possibilità di lasciar partire Vicario temporaneamente, una condizione necessaria affinché la trattativa possa entrare concretamente nel vivo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà ora decisiva la posizione del Tottenham. Se il club inglese dovesse aprire al prestito, la pista Vicario potrebbe trasformarsi rapidamente da semplice alternativa a vera e propria priorità per la Juventus.