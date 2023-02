Juve-Fiorentina, i convocati di Allegri: torna Paredes, out in 5

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la partita con la Fiorentina, in programma oggi alle 18 all'Allianz Stadium. Tra gli assenti per la sfida con i viola c'è ancora Pogba, come ha spiegato ieri il tecnico bianconero in conferenza stampa: "Non può essere convocato, è ai box. Spiace dirlo, è la realtà, sta lavorando, ma non so dirvi quando può tornare, magari tra 20 giorni". Oggi non ci sarà nemmeno Bonucci. Il capitano però è prossimo al rientro, che avverrà in Europa League, come ha confermato ieri Allegri: "Giovedì torna a disposizione". Gli altri assenti sono Milik, Miretti e Kaio Jorge. Torna a disposizione invece Paredes, anche se per la panchina. Inoltre sono stati aggregati i due giocatori della Next Gen Barbieri e Barrenechea.