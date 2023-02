Juve, Pogba: “Il successo non è un caso. È duro lavoro e perseveranza”

Quando tornerà in campo Pogba? Il centrocampista della Juve continua ad allenarsi: il messaggio postato sui social

Sarebbe dovuto essere il ritorno del figliol prodigo. Sarebbe dovuto essere il giocatore in grado di dare una svolta alla squadra e di alzare il livello del centrocampo. Sarebbe, al condizionale, perchè in realtà Pogba fin qui non è stato niente di tutto questo. Il centrocampista francese nella sua seconda esperienza a Torino non ha ancora giocato neanche un minuto, fermato da una lunga serie di infortuni e qualchescelta discutibile.

In conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha detto: "Pogba non può essere convocato. In questo momento è ai box, non c'è. Mi dispiace ma questa è la realtà, sta lavorando per tornare a disposizione, e non so dirvi quando può tornare è questa cosa mi dispiace di piu. Magari tra venti giorni, non lo so, sono il primo che lo aspetta".

Ma quando tornerà quindi in campo il Polpo? Nessuno lo sa. Nel frattempo il francese continua ad allenarsi e sui social ha pubblicato un suo video in palestra. In allegato anche una citazione di Pelè: "Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e soprattutto amore per quello che stai facendo o imparando a fare".