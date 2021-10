La Juventus si prepara ad affrontare l’Inter: Dybala di nuovo in gruppo!

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha annunciato che Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo. Ottime notizie per Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare l'Inter. Sarà un match fondamentale per i bianconeri, che se dovessero vincere si porterebbero a quota 17 punti, gli stessi dei nerazzurri. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato il resoconto sull'allenamento odierno: "Dopo il rientro dalla Russia e la seduta di scarico, entrambi avvenuti nella giornata di ieri, questa mattina la squadra si è ritrovata sotto il sole del Training Center per una nuova giornata di lavoro. Mancano due giorni al prossimo match che vedrà i bianconeri scendere in campo a Milano, contro l'Inter. Il Derby d'Italia, in programma per domenica alle ore 20.45, sarà valevole per la nona giornata di campionato. Una sfida da sempre affascinante, una gara che la Juventus vorrà affrontare nel migliore modo possibile per prolungare l'importante striscia di risultati utili consecutivi ottenuti tra Serie A e Champions League.

Per farlo questa mattina il gruppo si è concentrato sulla costruzione della manovra e coloro che non hanno giocato mercoledì sera hanno chiuso l'allenamento odierno con una partitella su campo allungato. Paulo Dybala ha svolto intera seduta di allenamento in gruppo. Domani sarà già vigilia e come di consueto Mister Allegri presenterà la partita in conferenza stampa (diretta su Juventus TV a partire dalle ore 12.00). Squadra in campo, poi, al pomeriggio".

La notizia del rientro in gruppo di Paulo Dybala non può che far felici tutti i tifosi bianconeri. L'argentino è infatti uno degli uomini più talentuosi tra quelli a disposizione di Massimiliano Allegri, in grado di dare una svolta al gioco della Juventus. Nelle ultime uscite i bianconeri sono riusciti a portare a casa i tre punti, ma a seguito di prestazioni non esaltanti. La Joya potrebbe essere la soluzione ai problemi del tecnico della Juventus, alla disperata ricerca di imprevedibilità in fase offensiva. L'argentino partirà titolare o per lui ci sarà spazio solo a partita in corso?