Verso Inter-Juventus: bianconeri sfavoriti nei pronostici, ma i precedenti…

Chi vincerà il derby d'Italia tra Inter e Juve? I pronostici vedono i nerazzurri favoriti, ma i precedenti sono per i bianconeri

Ma se i pronostici pendono dalla parte dell'Inter, i precedenti sono tutti per la Juventus. Le due squadre si sono affrontate già 176 volte in Serie A: 85 vittorie per i bianconeri, 47 per i nerazzurri, 44 i pareggi. Nella passata stagione una vittoria a testa per le due squadre: il derby di andata vinto dall'Inter, quello di ritorno dalla Juventus. Quest'anno la situazione è cambiata radicalmente, con un cambio in panchina per entrambe le formazioni. I Campioni d'Italia hanno perso il proprio comandante Antonio Conte e hanno trovato Simone Inzaghi, mentre i bianconeri hanno detto addio ad Andrea Pirlo per accogliere nuovamente Massimiliano Allegri. Max sarà l'ago della bilancia in questo caso? L'allenatore riuscirà a risolvere i problemi in attacco? Tante domande che al momento non possono essere risposte. Il verdetto lo daranno i giocatori sull'erba di San Siro: che vinca il migliore.