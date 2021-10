Difficoltà in attacco? La Juventus attende il ritorno di Paulo Dybala

Anche contro lo Zenit la Juventus ha dimostrato grandi difficoltà in fase offensiva. Ai bianconeri serve qualcosa in più... serve Dybala

redazionejuvenews

Quella vista contro lo Zenit è stata un Juventus vincente, ma terribilmente in difficoltà in fase offensiva. Il copione bianconero è sempre lo stesso: difesa e ripartenze in velocità. Ma contro le squadre che si chiudono nella propria metà campo, i bianconeri sono costretti a giocare la palla e qui nascono i problemi. Ieri sera il centrocampo è stato il reparto più carente, incapace di creare azioni da gol per gli attaccanti. Se non fosse stato per il gol di Kulusevski, la partita sarebbe finita in parità.

Al termine della partita la leggenda bianconera Claudio Marchisio ha commentato il match ai microfoni di Prime Video: "Kulusevski deve prendere fiducia, un gol così lo può fare in vista di una gara importante come l'Inter. Ha segnato sull'unico errore dello Zenit in fase difensiva. E' stato un gol simile a quello con la Roma: De Sciglio sulla sinistra e lui da solo in area. Alla Juve mancavano vittorie e continuità, ora però deve arrivare lo step successivo. Il gioco non c'è e fa fatica davanti". Ai bianconeri serve qualcuno che possa aumentare la pericolosità offensiva. Ai bianconeri serve Paulo Dybala.

La Joya è ai box da ormai diverse settimane dopo l'infortunio rimediato contro la Sampdoria. Massimiliano Allegri lo attende con ansia e spera di poterlo recuperare già per la prossima sfida di Serie A contro l'Inter. Nel mentre le dirigenza della Juventus continua a trattare con il suo entourage per il rinnovo di contratto, come confermato ieri da Pavel Nedved: "Speriamo tutti di vedere Paulo presto, sia in campo che per il rinnovo. Credo che per la firma siamo vicinissimi, siamo molto contenti, anche per quello che riguarda il campo. Paulo sarà pronto molto presto, è un giocatore troppo importante per questa squadra". Basterà il fantasista argentino a risolvere i problemi bianconeri?