Juventus, il ricordo del pokerissimo del 1995 contro il Torino

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sul derby con il Torino. Ecco il comunicato: "Una delle prime parole che viene in mente quando si parla di Derby della Mole è "storia". Basti pensare che quello in programma sabato 7 ottobre 2023 all'Allianz Stadium sarà il numero 157 in Serie A. In vista della stracittadina tra bianconeri e granata, riviviamo insieme l'exploit del 3 dicembre 1995 quando al "Delle Alpi" finì 5-0 per noi. Vi ricordate chi furono i grandi protagonisti di quella serata?

IL DERBY DI GIANLUCA Senza ombra di dubbio il protagonista assoluto e indiscusso fu Vialli, autore di una prestazione sontuosa coronata da una tripletta che a fine primo tempo aveva già indirizzato ampiamente la partita dalla nostra parte. Il numero di gennaio 1996 di Hurrà Juventus celebrò a dovere il successo contro il Torino, ma soprattutto diede ampio respiro alle reti di Gianluca, alla seconda soprattutto. Così si legge sul mensile bianconero. 26' del primo tempo: come i grandi matador dell'arena, anche "Demolition Man" Vialli sente il profumo del KO e con un'incursione degna dei migliori marines d'America penetra la difesa granata scaricando in rete il suo poderoso sinistro; per il malcapitato Doardo non c'è scampo. È il 2-0, è l'inizio di una cavalcata bianconera destinata a entrare nella storia e il capitano, giustamente, applaude la sua prodezza. Un racconto dettagliato della rete che valse il raddoppio bianconero.

CIRO E FABRIZIO PARTECIPANO ALLA FESTA La scena, come abbiamo detto, se la prese tutta - giustamente - Vialli, ma al pokerissimo in termini realizzativi contribuirono anche Ferrara, con il suo timbro in apertura di ripresa, e Ravanelli che a metà della ripresa siglò il rigore del definitivo 5-0 ed esultò alla sua maniera. Segnare contro il Torino per lui, tifoso bianconero da sempre, ebbe un sapore speciale".

