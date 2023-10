Juve, nessuna sorpresa dalle controanalisi: l’esito di Pogba è positivo

Nessuna sorpresa per Paul Pogba e per la Juventus. L'esito delle controanalisi al test antidoping effettuato dopo la prima giornata di campionato, tenutesi ieri, conferma la positività del giocatore. Una notizia quasi scontata, ma necessaria per il Tribunale nazionale antidoping di procedere. Al momento per il calciatore francese si prospetta il pericolo di uno stop dai 2 ai 4 anni, salvo patteggiamento che porterebbe al massimo a dimezzare la pena.