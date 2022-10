Le probabili formazioni di Milan-Juve: Locatelli out, Milik in dubbio

Dopo la vittoria in Champions League contro il Maccabi Haifa, la Juve si prepara a sfidare il Milan, prossimo avversario in Serie A. Sabato alle 18:00 allo stadio Meazza di Milano i bianconeri proveranno a portare a casa i tre punti, ma non sarà affatto facile. I rossoneri, infatti, sono i Campioni d'Italia in carica, tra le migliori squadre del campionato. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Di Maria, squalificato, ma anche Pioli ha tantissime assenze con cui dover fare i conti. Come scenderanno quindi in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.