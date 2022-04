Juventus, i convocati per il match contro il Bologna: out Arthur

La Juventus ha pubblicato la lista dei convocati per la gara contro il Bologna di questo pomeriggio. Assente Arthur.

La Juventus questa sera scenderà in campo contro il Bologna, in una partita decisiva per mantenere il quarto posto, obiettivo stagionale del club piemontese. Infatti, la Vecchia Signora, ora deve guardarsi le spalle, con Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta che spingono per ottenere la qualificazione in Champions, ma i bianconeri hanno comunque ancora 5 punti di vantaggio, distacco considerevole che potrebbe essere confermato alle 18, 30 nella gara contro i felsinei. Inoltre, questo incontro sarà anche importante per testare il momento di forma di Madama, che mercoledì 20 affronterà la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, altro obiettivo fondamentale per la Juventus. La sfida con la viola sarà l'ultimo crocevia della stagione, visto che un eventuale mancato approdo in finale sarebbe una batosta non indifferente per gli juventini, quindi probabilmente il club piemontese è focalizzato su mercoledì, visto che si parte anche dallo 0-1 dell'andata, risultato che è a favore dei bianconeri.