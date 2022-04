Mercato Juve, cessione praticamente certa in estate: “Scelto il sostituto!”

1 di 2

Calciomercato Juventus, un colpo e una cessione per Allegri.

Quando per la prima volta, sette lunghi anni fa, Alex Sandro sbarcò a Torino, i tifosi della Juve gridarono al miracolo. Il terzino brasiliano, all'ora 24enne, era una vera e propria forza della natura. 2 gol e 3 assist nella sua prima stagione, 3 gol e 5 assist alla seconda e 4 gol e 4 assist alla terza. Top player. Il classe 1991 era un treno infermabile sulla fascia sinistra, spina nel fianco per tutte le difese avversarie e continua fonte di cross e passaggi vincenti per i suoi compagni.

Poi il calo. Nel giro di pochi anni le prestazioni di Alex Sandro sono pian piano scese di intensità, fino ad arrivare alla stagione in corso dove è sembrato l'ombra di sé stesso. Per uno come lui 0 gol e 1 assist in 22 partite di Serie A non sono abbastanza.

Per questo la dirigenza bianconera ha cominciato a guardarsi attorno, pronta a trovare un sostituto per il terzino brasiliano, che si appresta ad essere ceduto durante l'estate. Un nome in particolare sarebbe in cima alla lista dei desideri della Juventus per rimpiazzare Alex Sandro <<<