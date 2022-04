Juventus: contro il Bologna il debutto della quarta maglia

I bianconeri scenderanno in campo questo pomeriggio contro il Bologna tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, e vestiranno per la prima volta il loro quarto kit della stagione

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Bologna, nella partita valvole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri, lo saranno solo di nome questa sera, dato che la maglia che vestiranno sarà quella che è appena stata presentata, e rappresenta il quarto kit per la stagione in corso.

"La Juventus scenderà questa sera in campo con il Bologna, e per l'occasione vestirà il Quarto Kit 2021/2022, come sempre powered by Adidas, che nasce infatti dalle idee, dalla visione e dall’arte di Eduardo Kobra, famosissimo street artist brasiliano. Un nome che ai più attenti dovrebbe dire qualcosa, perché proprio poche settimane fa lo abbiamo raccontato, nella bellissima iniziativa di cui si è resto protagonista in Brasile, dipingendo il murale della Juventus Academy di Perus, distretto a nord ovest di San Paolo (sua città natale).

Un capolavoro, il suo, che attraverso il sorriso di due bambini voleva raccontare i valori di educazione, unione e inclusione del calcio, che Kobra, da sempre molto attento ai temi sociali, ama rappresentare attraverso l’utilizzo di forme geometriche e colori. Quegli stessi colori che dipingono, letteralmente, il QuartoKit.

I colori e il calcio, dunque, si uniscono in una divisa che, così come la street art di cui Kobra è uno dei massimi esponenti, vuole essere portavoce di valori inclusivi, vuole raccontare un mondo in cui le differenze si fondono per creare qualcosa di grande.

Così infatti Kobra: «Quello che esprimiamo, e come lo facciamo, dice molto su quello che siamo. Non possiamo essere la versione migliore di noi se non abbracciamo la diversità, perché le differenze sono ciò che ci rende unici, ed è per questo che adidas e Juventus sono i partner perfetti per lavorare a questo progetto speciale, che spero avrà una risonanza fra la gente. Mi sono divertito molto a creare questo artwork»

"Ancora una volta Juventus e adidas innovano, con un progetto eccezionale che rompe gli schemi e che va oltre il classico modello di collaborazione – le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del Club – Insieme al nostro partner adidas, abbiamo abbracciato le idee visionarie di Eduardo Kobra, con questo kit, sorprendente e colorato".

Il Quarto Kit è prodotto con materiale riciclato, caratteristica che mette la sostenibilità al centro del progetto, e utilizza la tecnologia AEROREADY – FEEL READY, che permette di restare freschi anche quando la temperatura si alza." (Juventus.com)