La Juventus festeggia il compleanno di De Sciglio: tantissimi auguri!

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha festeggiato il compleanno di De Sciglio: tanti auguri da parte della redazione di Juvenews.eu!

Oggi in casa Juventus non è soltanto il giorno dell'importantissimo match di Champions League contro lo Zenit , ma anche il compleanno di Mattia De Sciglio . Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha festeggiato il terzino italiano con il seguente comunicato: "Mattia De Sciglio compie oggi 29 anni ! Compleanno all’insegna del lavoro per lui, con la voglia di inseguire ancora grandi obiettivi in bianconero. A cominciare proprio da oggi, dove spera di poter festeggiare nel modo migliore: con una vittoria.

Desci, tornato in bianconero in questa stagione dopo la parentesi in Francia con la maglia del Lione, con lavoro e spirito di sacrificio si è messo a disposizione della squadra, rispondendo sempre presente quando chiamato in causa da Mister Allegri. L’esempio più recente è la splendida prestazione contro la Roma, in cui è stato autore del cross da cui è nato il gol decisivo di Kean . Gli inviamo tutti i nostri auguri, sperando, come detto, di festeggiare nel migliore dei modi stasera. Buon compleanno, Mattia!". (Juventus.com)

Una prestazione superba quella messa in campo dal terzino italiano contro la Roma. Schierato titolare da Massimiliano Allegri, De Sciglio ha risposto presente, come ha sempre fatto nella sua lunga carriera. Non sempre però i tifosi bianconeri hanno saputo apprezzare le sue qualità e le sue doti, ma il classe 1992 non si è mai abbattuto, legato a questa maglia che ormai veste da ben cinque anni. Pupillo di Allegri, il tecnico bianconero apprezza in particolar modo la sua duttilità, che gli permette di giocare in molti ruoli. Non a caso domenica contro i giallorossi di Josè Mourinho, De Sciglio è sceso in campo come terzino sinistro, nonostante il suo piede preferito sia il destro. In una squadra come la Juventus impegnata in tre competizioni, avere seconde linee di livello come lui è decisamente un punto a favore. Tanti auguri Mattia!