Zenit-Juve, le probabili formazioni: Morata in pole per l’attacco

Di seguito le probabili formazioni di Zenit e Juve per il match di stasera

Questa sera la Juventus si giocherà l'accesso alla qualificazione degli ottavi di Champions in casa dello Zenit. Ai bianconeri infatti basterà una vittoria per accedere alla fase successiva e facendolo stasera, ci si andrebbe a giocare il primato senza pressioni nelle restanti due gare.

Ancora qualche dubbio di formazione per Allegri che, sarà costretto a fare a meno di Paulo Dybala anche per la trasferta di Russia. Il rientro dell'argentino infatti è previsto per la super sfida contro l'Inter, come dichiarato anche dall'allenatore livornese nella conferenza stampa di ieri. Proprio per questo, bisognerà reinventare il reparto offensivo, con lo spagnolo Alvaro Morata che sembra essere favorito per una maglia da titolare. Andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre.