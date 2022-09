Juventus, presentata la lista per la Champions: Chiesa c’è, out Kaio Jorge

La Juventus ha comunicato la lista per la fase a gironi della Champions League. Chiesa, nonostante l'infortunio, è nell'elenco.

Con un comunicato apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale, la Juventus ha reso nota la lista per la prima fase della Champions League 2022-23. Nessuna sorpresa per i bianconeri, visto che Federico Chiesa è nell'elenco, mentre assente Kaio Jorge , che rientrerà tra qualche settimana dal bruttissimo infortunio al ginocchio dello scorso inverno.

Il brasiliano è oramai chiuso e fuori dal progetto, considerando l'abbondanza in attacco come vice Vlahovic, con Kean e Milik a contendersi il posto di sostituto del serbo. Presenti tutti i giovani, inseriti nella lista B, come Miretti, Fagioli e Da Graca, cresciuti nel settore giovanile juventino.