Un legame mai spezzato

Quella tra Domenico Berardi e la Juventus è una storia che dura da oltre dieci anni. Un rapporto fatto di corteggiamenti, occasioni sfumate e trattative mai arrivate al traguardo. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare davvero. L'arrivo di Giovanni Carnevali alla guida della Juventus riporta infatti d'attualità un'operazione che in passato è stata più volte vicina alla conclusione. Il nuovo amministratore delegato conosce perfettamente Berardi e ne ha sempre apprezzato le qualità. I due hanno condiviso gli anni più importanti della crescita del Sassuolo. Un percorso culminato con risultati storici e con l'affermazione dell'esterno come uno dei giocatori più rappresentativi del club emiliano. Non è un mistero che Carnevali abbia sempre avuto una grande considerazione del calciatore. Anche negli ultimi mesi aveva ribadito pubblicamente il proprio apprezzamento, definendolo un campione ancora nel pieno della maturità calcistica.

Le occasioni mancate

La Juventus e Berardi si sono sfiorati diverse volte nel corso degli anni. Già nel 2013 il club bianconero aveva acquisito parte del cartellino del giocatore, lasciandolo però al Sassuolo per completarne il percorso di crescita. Il trasferimento sembrava destinato a concretizzarsi nel 2016, ma fu lo stesso Berardi a scegliere di restare. Dopo la storica qualificazione in Europa League, l'esterno preferì continuare la propria esperienza con il gruppo che aveva conquistato quel traguardo. Negli anni successivi il nome del giocatore è tornato ciclicamente nei radar della Juventus. L'episodio più significativo risale all'estate del 2023, quando le parti arrivarono molto vicine a un accordo. In quel caso il giocatore aveva manifestato il proprio gradimento per il trasferimento. Tuttavia la trattativa non si concretizzò e il Sassuolo decise di interrompere i dialoghi dopo settimane di attesa. Quella resta ancora oggi l'occasione più vicina a trasformare il lungo corteggiamento in un matrimonio vero e proprio.

Tra suggestione e ostacoli

L'arrivo di Carnevali a Torino rappresenta senza dubbio un elemento favorevole. La stima reciproca tra dirigente e giocatore potrebbe facilitare eventuali contatti nelle prossime settimane. Tuttavia esistono diversi fattori che rendono l'operazione tutt'altro che semplice. Berardi compirà 32 anni ad agosto e ha un contratto con il Sassuolo fino al 2029. Inoltre la Juventus dispone già di diverse soluzioni offensive sugli esterni. Nella rosa di Luciano Spalletti sono infatti presenti giocatori come Francisco Conceiçao, mentre la società punta molto anche su Edon Zhegrova. Per questo motivo l'eventuale investimento dovrebbe essere attentamente valutato. C'è poi un altro aspetto da considerare. Berardi non ha mai nascosto il desiderio di giocare la Champions League. Un'ambizione che potrebbe incidere sulle sue scelte future. Nonostante gli ostacoli, la suggestione resta viva. Per l'ennesima volta le strade della Juventus e di Berardi tornano a incrociarsi. Stavolta, però, la presenza di Carnevali potrebbe rappresentare un fattore nuovo in una storia che finora non è mai riuscita a trovare il suo lieto fine