La nuova struttura prende forma

La Juventus continua a ridisegnare il proprio assetto dirigenziale. Dopo l'arrivo di Giovanni Carnevali come amministratore delegato e direttore generale, il club lavora per completare la squadra che dovrà guidare la rinascita bianconera. Negli ultimi mesi la società ha vissuto una fase di forte confusione organizzativa. I ruoli interni non sono sempre stati definiti con chiarezza e questo ha spesso generato sovrapposizioni operative. Con il nuovo corso, l'obiettivo è assegnare a ogni dirigente responsabilità precise e ben delimitate. In questo contesto, una delle priorità riguarda la scelta della figura che dovrà affiancare Carnevali nella gestione del mercato. I segnali delle ultime ore portano con insistenza verso Matteo Tognozzi, profilo particolarmente apprezzato sia all'interno della società sia dall'area tecnica.

Tognozzi in pole position

Il dirigente toscano conosce molto bene l'ambiente Juventus. Per sette anni ha lavorato nel settore scouting del club, contribuendo alla crescita dell'area dedicata alla ricerca dei talenti. Successivamente ha maturato esperienze da direttore sportivo tra Granada e Rio Ave, ampliando il proprio bagaglio internazionale. Nel suo percorso professionale è stato inoltre coinvolto nei progetti calcistici riconducibili al gruppo guidato da Evangelos Marinakis, proprietario di diverse società europee. Tognozzi avrebbe già avuto contatti con la Juventus nelle scorse settimane. Tuttavia il precedente assetto dirigenziale aveva frenato ogni possibile sviluppo. Oggi lo scenario appare diverso e il suo ritorno alla Continassa viene considerato sempre più probabile. La sua candidatura piace sia a Luciano Spalletti sia a Giorgio Chiellini, due figure che vedrebbero con favore il suo inserimento nel nuovo progetto tecnico e societario. Restano comunque alcuni dettagli da definire. Tognozzi è ancora legato contrattualmente al Rio Ave e dovrà trovare un'intesa con il club portoghese per liberarsi prima di poter formalizzare un eventuale accordo con la Juventus.

Le alternative e il ruolo di Ottolini

La Juventus continua a monitorare anche altre soluzioni. Tra i nomi valutati figurano Ricky Massara, Mehdi Benatia e Giovanni Rossi, quest'ultimo già protagonista di un'esperienza professionale al fianco di Carnevali. Nonostante queste opzioni, Tognozzi resta il candidato favorito. In caso di arrivo, avrebbe un ruolo centrale nella gestione del mercato e collaborerebbe a stretto contatto con Carnevali e Spalletti. Parallelamente dovrebbe proseguire il lavoro di Marco Ottolini, dirigente che gode della fiducia della società. Il suo compito principale sarebbe quello di continuare la ricostruzione dell'area scouting, un settore considerato strategico per il futuro del club. La Juventus vuole ricostruire fondamenta solide prima ancora della squadra. Per questo motivo le prossime settimane saranno decisive. L'eventuale ritorno di Tognozzi rappresenterebbe un tassello importante nel piano di rilancio voluto dalla nuova dirigenza, chiamata a restituire stabilità e prospettive a un progetto che punta a tornare competitivo nel più breve tempo possibile.