Juve, da Bonucci fino a Szczesny: come stanno gli infortunati?

La Juve è alle prese con una vera emergenza infortuni: tanti giocatori ai box. Chi ricupererà in vista della Roma?

redazionejuvenews

Chiesa, Pogba, Di Maria, Bonucci, Szczesny, Kaio Jorge: la stagione è appena iniziata e l'infermeria di casa Juve è già piena. Massimiliano Allegri è alle prese con una piccola emergenza e contro la Sampdoria ha dovuto schierare in campo una formazione fortemente rimaneggiata. Gli infortuni sono la causa dei problemi bianconeri? Anche, ma non solo. Al tempo stesso, riuscire a recuperare qualche giocatore in vista della sfida contro la Roma non può che essere d'aiuto. Per fortuna arrivano buone notizie.

Sembra infatti che Allegri possa tornare a contare su due giocatori importanti come Bonucci e Szczesny, niente da fare ancora per Pogba, Di Maria e Chiesa. A riportarlo è il giornalista Romeo Agresti, sempre molto vicino all'ambiente bianconero: "Bonucci vuole esserci e, in accordo con lo staff tecnico/medico, si arriverà a una decisione. Possibilità che giochi dall’inizio? Ci sono. Segnali positivi dal fronte Szczesny, ormai recuperato", ha fatto sapere sul proprio profilo Twitter. Per i bianconeri questa è un'ottima notizia, anche se Perin tra i pali non ha fatto rimpiangere il portiere polacco. L'ex Genoa, infatti, ha difeso la porta con grande efficacia, portando a casa due clean sheet e diverse parate di livello.

Diversa invece la situazione di Bonucci, tassello fondamentale nel gioco della Juventus. Il difensore italiano, infatti, non è soltanto una roccia dal punto di vista difensivo, ma soprattutto è molto utile in fase di impostazione. La sua assenza contro la Sampdoria si è sentita eccome. Con un centrocampo particolarmente assente e senza di lui in difesa ad impostare, la manovra bianconera è stata lenta e prevedibile. Bremer, che è un difensore roccioso ma non particolarmente tecnico, non è riuscito a ricoprire il ruolo del capitano bianconero, limitandosi a semplici passaggi in orizzontale. Il ritorno di Bonucci potrebbe quindi essere utilissimo in vista della sfida contro la Roma.