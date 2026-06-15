La nuova era bianconera

La Juventus ha scelto di ripartire da Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato e direttore generale del club. Il dirigente raccoglie l’eredità lasciata da Damien Comolli, salutato dopo una stagione conclusa senza la qualificazione alla Champions League. Per Carnevali si apre una sfida importante. Il suo arrivo rappresenta un tentativo concreto di rilanciare un progetto che negli ultimi anni ha perso continuità e risultati. La dirigenza punta sulla sua esperienza per restituire stabilità e competitività alla squadra. Nelle prime settimane, il nuovo amministratore delegato dovrà prendere confidenza con la struttura societaria. Al suo fianco continueranno a lavorare Giorgio Chiellini e il direttore sportivo Marco Ottolini. Restano invece da valutare alcune posizioni interne, legate alla precedente gestione. Il primo grande tema sarà il mercato. Carnevali dovrà lavorare in stretta collaborazione con Luciano Spalletti, individuando i rinforzi necessari per costruire una rosa più competitiva. L’obiettivo è avviare un nuovo ciclo e riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Bilanci da sistemare e mercato da finanziare

Prima ancora delle operazioni in entrata, il nuovo dirigente dovrà affrontare la questione economica. La situazione finanziaria rappresenta il primo ostacolo della nuova gestione. La mancata qualificazione alla Champions League ha infatti ridotto sensibilmente le entrate del club. La Juventus resta inoltre impegnata nel percorso che dovrà portare al pareggio di bilancio entro il 2028. A questo si aggiunge il dialogo aperto con l’Uefa per il superamento dei limiti di perdita previsti negli ultimi anni. La società potrebbe andare incontro a una sanzione economica e a limitazioni nelle competizioni europee. Per questo motivo, la prima riunione operativa di Carnevali sarà dedicata proprio ai conti del club. Prima di investire sul mercato, sarà necessario comprendere quali margini economici siano realmente disponibili.

Il futuro di Vlahovic torna in discussione

Tra i dossier più delicati c’è quello relativo a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sembrava destinato alla cessione, ma il cambio ai vertici potrebbe modificare lo scenario. I rapporti con la precedente dirigenza non erano particolarmente positivi. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la situazione potrebbe riaprirsi. Spalletti continua a considerare Vlahovic un elemento fondamentale per il progetto tecnico e avrebbe condiviso questa posizione con Carnevali. Se nelle prossime settimane non dovessero arrivare offerte convincenti da altri club e il giocatore decidesse di ridurre le proprie richieste, la permanenza diventerebbe una possibilità concreta. La Juventus potrebbe spingersi fino a un ingaggio da circa otto milioni di euro, bonus inclusi. Resterebbe però da risolvere il tema della durata contrattuale. La società vorrebbe evitare accordi brevi che rischierebbero di riproporre il problema nel giro di una stagione. Per questo motivo, Carnevali avrebbe intenzione di incontrare personalmente il giocatore. L’obiettivo sarà trovare una soluzione definitiva e capire se esistono ancora le condizioni per costruire il futuro insieme.