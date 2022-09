Juventus, le pagelle del calciomercato: Women promosse, ok l’U19

I bianconericambiano molto nella sessione estiva: via gli esuberi e i calciatori con ingaggi pesanti. Salutano nei primi giorni di luglio Chiellini, Morata, Dybala, Bernardeschi, tutti a zero. La Vecchia Signora si tutela con due parametri zero di livello internazionale, ovvero Pogba e Di Maria, a costi relativamente contenuti. Poi lo "scambio" De Ligt-Bremer, con un guadagno sia sul cartellino che sull'ingaggio.