Fine dell'avventura bianconera

Il futuro di Filip Kostic sembra ormai lontano dalla Juventus. L'esterno serbo è destinato a lasciare il club al termine del proprio contratto, che scadrà nei prossimi mesi senza possibilità concrete di rinnovo. A differenza della situazione che riguarda Dusan Vlahovic, per il quale la società continua a valutare un possibile prolungamento, il percorso di Kostic appare ormai concluso. Le parti non hanno avviato trattative significative e l'addio è considerato lo scenario più probabile. Per questo motivo l'entourage del giocatore si è già attivato alla ricerca di una nuova sistemazione. L'obiettivo è individuare un progetto che possa garantire continuità e centralità a un calciatore che, negli ultimi anni, ha accumulato una notevole esperienza internazionale. Dopo tre stagioni vissute a Torino, il serbo si prepara quindi a voltare pagina. La prossima destinazione potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, con diverse società che stanno monitorando attentamente la sua situazione contrattuale.

La Fiorentina pensa all'occasione

Tra le squadre italiane interessate a Kostic, la pista più concreta porta alla Fiorentina. Il club viola valuta con attenzione la possibilità di inserire in rosa un giocatore esperto senza dover sostenere costi per il cartellino. L'operazione rappresenterebbe una soluzione interessante anche dal punto di vista economico. La società toscana sta infatti cercando di mantenere equilibrio nei conti, senza rinunciare a rinforzi di qualità per la nuova stagione. L'esperienza maturata dal serbo tra Bundesliga, competizioni europee e Serie A rappresenta un elemento che potrebbe convincere definitivamente la dirigenza viola. Kostic garantirebbe infatti affidabilità e duttilità tattica. Oltre alla Fiorentina, anche Cagliari, Parma e Genoa hanno effettuato alcune valutazioni sul giocatore. Al momento, però, nessuna delle società coinvolte sembra aver mosso passi concreti verso una trattativa.

L'estero resta in pole position

Nonostante l'interesse registrato in Italia, l'ipotesi più accreditata continua a essere quella di un trasferimento all'estero. Diverse società stanno seguendo l'evolversi della situazione e potrebbero accelerare una volta conclusa l'esperienza del serbo alla Juventus. Tra le destinazioni più plausibili c'è il Fenerbahce, club che conosce già molto bene il giocatore. Kostic ha infatti vestito la maglia della formazione turca in passato e il suo ritorno a Istanbul rappresenterebbe una soluzione gradita a entrambe le parti. Resta viva anche la pista che conduce all'Olympiacos. La società greca monitora il profilo dell'esterno e potrebbe approfittare dell'occasione per aggiungere esperienza e qualità alla propria rosa. Tutti gli indizi portano verso una separazione definitiva tra Kostic e la Juventus. Resta soltanto da capire quale sarà la prossima tappa della carriera del laterale serbo, che sembra destinato a proseguire il proprio percorso lontano dall'Italia.