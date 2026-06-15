Rivoluzione sul mercato

L’arrivo di Giovanni Carnevali segna una netta discontinuità nella strategia della Juventus. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale ha iniziato a valutare tutte le operazioni impostate dalla precedente gestione, con l’intenzione di ridefinire le priorità del club. Tra i nomi esaminati, l’unico destinato a restare nei piani sarebbe Jeremie Boga. Il dirigente conosce bene l’esterno ivoriano dai tempi del Sassuolo e lo considera una soluzione affidabile per il ruolo di alternativa a Kenan Yildiz. Per questo motivo la Juventus sarebbe pronta a confermarlo attraverso il riscatto definitivo. Diversa la situazione per gli altri giocatori arrivati o trattati durante la gestione precedente. Molte operazioni sono infatti finite sotto esame e potrebbero essere riviste nelle prossime settimane. L’obiettivo della nuova dirigenza è costruire una rosa più equilibrata e coerente con le necessità tecniche della squadra.

Operazioni da gestire

Il compito di Carnevali non sarà semplice. Alcune scelte effettuate negli ultimi mesi comportano infatti impegni economici importanti che il club dovrà gestire con attenzione. Uno dei casi più delicati riguarda Jonathan David. L’attaccante canadese percepisce un ingaggio elevato e una sua eventuale cessione garantirebbe una plusvalenza interessante. Tuttavia, trovare una società disposta a sostenere lo stesso livello salariale non sarà semplice. Ancora più complessa appare la situazione di Lois Openda. La Juventus dovrà infatti fare i conti con un obbligo di acquisto particolarmente oneroso, che comporterebbe un investimento vicino ai 44 milioni di euro. Una cifra significativa, soprattutto in una fase in cui la società è chiamata a mantenere equilibrio nei conti. Anche le operazioni che coinvolgono Joao Mario e Edon Zhegrova saranno oggetto di valutazione. Pur avendo un impatto economico inferiore, rientrano in un piano generale di revisione che punta a limitare spese considerate non prioritarie.

La linea condivisa con Spalletti

Parallelamente al lavoro sul mercato, Carnevali dovrà garantire a Luciano Spalletti una squadra pronta per affrontare la nuova stagione. I primi confronti tra il dirigente e l’allenatore hanno già delineato una strategia precisa. L’obiettivo è costruire un gruppo compatto, evitando situazioni di incertezza durante la preparazione estiva. La Juventus vuole infatti ridurre al minimo la presenza di giocatori destinati a lasciare il club. La prossima estate sarà particolarmente intensa, anche per gli impegni legati alla tournée internazionale. Per questo motivo Spalletti preferirebbe lavorare fin dall’inizio con i calciatori che faranno realmente parte del progetto. Carnevali sarà quindi chiamato a una doppia missione. Da una parte dovrà alleggerire la rosa e contenere i costi. Dall’altra dovrà consegnare al tecnico una squadra competitiva e pronta a rilanciare le ambizioni della Juventus.