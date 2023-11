Juventus-Cagliari, le sfide più iconiche del passato: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla prossima gara contro il Cagliari . Ecco il comunicato: "Sabato 11 novembre 2023, con fischio d'inizio alle ore 18:00, la Juventus affronterà il Cagliari all'Allianz Stadium. Sarà la sfida numero 83 in Serie A tra queste due squadre, la quarantaduesima in casa dei bianconeri. I precedenti (in campionato) tra Juventus e Cagliari vedono il seguente bilancio: 25 vittorie per i bianconeri, 14 pareggi e 2 sole sconfitte, l'ultima delle quali quando sulla panchina degli isolani sedeva proprio Massimiliano Allegri. Il periodo degli scontri più accesi risale agli anni '70. Nell'immagine di copertina si vede Fabio Capello andare al tiro nella sfida giocata nel 1975/1976, un 1-0 a favore dei padroni di casa grazie a un calcio di rigore trasformato da Oscar Damiani.

LA RIVINCITA DI PIETRO Un'unica volta il Cagliari si è presentato al "Comunale" di Torino con lo Scudetto sul petto. É il campionato 1970/1971 e l'evento è ancora più importante perché ai fini della conquista del loro titolo è risultato fondamentale il punto guadagnato su questo campo con un 2-2. La rivincita della Signora arriva implacabile e viene firmata da Pietro Anastasi con una doppietta: qui lo vediamo contrastato da un'uscita del portiere Albertosi. DIFENSORI ALL'ATTACCO Fabio Grosso circondato da un gruppo di giocatori del Cagliari, nell'occasione vestito di rosso. Siamo nella gara del 2009/2010 ed è un difensore a deciderla: non il numero 6 bianconero qui in azione, ma colui che diventerà campione d'Europa nel 2021: Giorgio Chiellini. Juventus-Cagliari è anche una storia di grandi difensori.

IMMEDIATAMENTE PAULO Juventus-Cagliari del 2018/2019 vede uno scatto straordinario dai blocchi di partenza. A determinarlo è Paulo Dybala, immediatamente in gol al primo minuto. Un exploit che sfrutta un'azione di pressing condotta da Cancelo e un assist di Bentancur. Il resto lo fa la Joya, che trova l'angolino alla sinistra del portiere Cragno calciando di destro. LA RIPRESA DELLA JUVE Cinque vittorie in cinque partite: questo è lo score della Juventus negli ultimi incontri in casa contro il Cagliari. Tra i successi più corposi c'è quello del 2019/2020 per 4-0, interamente maturato nella ripresa. Protagonista della giornata è Leonardo Bonucci, che contribuisce con 5 lanci positivi agli incessanti attacchi della Signora nel corso del travolgente secondo tempo, mentre nel primo tempo il primo tiro degli ospiti si ha solo al minuto 40. TRE PIÙ DUE Festa di gruppo della squadra per il 2-0 dell'ultimo Juventus-Cagliari. Autore delle 2 reti è Cristiano Ronaldo. Con l'aggiunta della tripletta dell'anno precedente, è il portoghese il giocatore che ha segnato di più nella storia del match, seguito da Anastasi, Causio e Trezeguet a quota quattro".