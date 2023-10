Juventus, i calciatori bianconeri in campo quest’oggi: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui calciatori bianconeri impegnati quest'oggi nelle gare delle rispettive Nazionali . Per la Vecchia Signora in campo soltanto Rabiot in Olanda-Francia. Ecco il comunicato: "Seconda gioranta di impegni dei Nazionali.

Per la Juventus, dopo gli impegni di Bremer e Danilo con il Brasile nella notte, oggi scende in campo Adrien Rabiot. Adrien e la sua Francia fanno visita, alle ore 20:45, all'Olanda. I transalpini arrivano in casa olandese a punteggio pieno nel girone di qualificazione ai prossimi Europei, con cinque vittorie in cinque gare giocate.