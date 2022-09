Juventus-Benfica, il ricordo della sfida del 17/03/1993

Archiviato il pareggio con la Salernitana , la squadra ora dovrà concentrarsi sulla Champions League . Mercoledì sera i bianconeri ospiteranno il Benfica in una gara fondamentale per il girone. La Juventus , attraverso il proprio sito ufficiale, ha voluto ricordare un precedente speciale: " C'è uno Juventus-Benfica indimenticabile per i colori bianconeri . É quello che si è giocato il 17 marzo 1993 , l'unico confronto tra le due squadre allo stadio Delle Alpi , valevole per l'accesso alla semifinale di Coppa Uefa . All'andata a Lisbona le due squadre impattano 1-1 . Al ritorno la Juve di Trapattoni ha la meglio sugli avversari con una partita vibrante.

Dopo il gol in apertura di primo tempo, arriva quello in chiusura. E la scena è molto simile, cambia solo il lato dove si batte il corner. Stavolta è un centrocampista a trovare la deviazione vincente, Dino Baggio, un vero e proprio specialista in questa edizione di Coppa Uefa. Come dimostrerà ulteriormente nella doppia finale con il Borussia Dortmund, andando in gol all'andata in Germania e ripetendosi con una doppietta nel ritorno a Torino.