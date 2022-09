Juve, senti Sconcerti: “Per 80′ la Salernitana ha giocato meglio”. Sul VAR…

Le polemiche post Juve-Salernitana andranno avanti a lungo, molto a lungo. L'arbitraggio del match ha infatti lasciato a desiderare e l' errore commesso dal VAR è forse il più grave da quando questo strumento è arrivato in Serie A. Intervenuto sull'argomento nel corso del programma "Goal di Notte", in onda su TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto: ”È una questione delicata. L’ultima partita ad esempio, Juve-Salernitana, afferma una straordinaria diversità rispetto al passato: del vecchio calcio non ricordo di gol annullati all’ultimo secondo alla Juve in casa. Raramente ho visto la Juventus subire un calcio di rigore prima del VAR contro una piccola squadra. Prima di tutto bisogna fidarsi: la tv è la grande livella del nostro tempo e costringe chiunque di noi a essere onesto di fronte all’enorme platea che giudica”.

La partita della Juve non è stata però bella, e sicuramente ha espresso un gioco nettamente inferiore rispetto alle altre grandi squadre europee. “Sono d’accordo ma non mi sorprenderei troppo. Il nostro calcio è di secondo livello, preferiamo il costo zero, prendiamo giocatori anziani. Stiamo imbarcando delle situazioni strane: facciamo feste folli per il ritorno di Lukaku che è un prestito. Feste enormi per il contratto ad un anno di Di Maria, stesso dicasi per Pogba, che è un giocatore fragile ed usurato. Hanno perso qualità in molte squadre: non è più un problema di campionato poco allenante. Ci sono sei/sette squadre contro altre tredici che si “arrabbattano” come comparse di lusso”, ha concluso Sconcerti.