Juve, SOS attacco: Kean il peggiore di tutti. Barzagli: “Non va bene così”

Intervenuto negli studi di Dazn, l'ex Juve Andrea Barzagli ha parlato della prestazione dei bianconeri: "Nel complesso la Salernitana non meritava la sconfitta, mentre la Juve ha fatto di tutto per recuperare. Poi c'è stato l'episodio finale... la Juventus ha fatto metà primo tempo giocando male, si è impaurita e ha dato coraggio agli avversari. Nel secondo tempo la Juve ci ha provato, non è stata sempre brillante ma ci ha provato. Se vince 3-2 se lo sarebbe meritato per gli sforzi, ma la Salernitana ha fatto una bellissima gara. Cuadrado? Ci può stare una gara negativa, non lo vedo al massimo della forma. Kean devono cercare di recuperarlo, non ha attaccato mai lo spazio, ha ricevuto sempre palla spalle alla porta, non va bene così... C'è da capire perché non ha funzionato e come va recuperato".