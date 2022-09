La Juventus e il Benfica del 1968: la sfida con Eusebio

Alla vigilia del confronto con il Benfica, Hurrà Juventus presenta Eusebio con un solo termine che basta e avanza per definirlo: «Irresistibile» . La breve scheda che accompagna la foto mentre lo si vede intento a calciare lo descrive così: «Nato il 25 gennaio 1942 è considerato il più forte attaccante in attività in Europa, considerato secondo soltanto a Pelé ».

Nel doppio confronto con la Juventus Eusebio va a segno sempre, sia a Lisbona che a Torino. Il 2-0 in casaa favore del Benfica trova conferma al Comunale, dove basta una rete per accedere in sicurezza alla finale. Il campione realizza i suoi gol con puntualità cronometrica, sempre a metà ripresa. Per la Signora non basta il generoso assalto. Nell'ultimo atto il Benfica perderà 4-1 ai supplementari con il Manchester United. L'icona del '68 non sarà Eusebio, ma il trionfante George Best".