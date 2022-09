Juve, le sanzioni del Giudice Sportivo: ammenda e squalifica per Allegri

Massimiliano Allegri e Juan Cuadrado sono stati squalificati dal Giudice Sportivo. Multa anche per la Juventus.

redazionejuvenews

Dopo due giorni di caos sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, e non ci sono certamente buone notizie per la Juventus. Infatti, il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, è stato squalificato per una giornata, con ammenda di 15.000 euro, come si legge dal comunicato della Lega Serie A, per avere "rivolto agli Ufficiali di gara, al 50esimo del secondo tempo, espressioni ingiuriose, abbandonando successivamente il terreno di gioco dopo aver espresso offese generiche verso la classe arbitrale; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale".

Anche Juan Cuadrado, coinvolto nella rissa dopo l'annullamento della rete di Milik, è stato squalificato per una giornata, per aver "al 50esimo del secondo tempo, spinto ripetutamente sul petto un calciatore della squadra avversaria, dando vita ad un acceso confronto che coinvolgeva calciatori in campo e componenti delle panchine". Anche la punta polacca è stata squalificata, per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo".

Ammenda di 5.000 euro anche per la società Juventus, "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito nella distinta, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose". Come ampiamente prevedibile, sia Allegri che Cuadrado e Milik, non potranno partecipare alla trasferta di Monza, ultima gara di campionato prima della sosta, e tutti e tre torneranno poi alla ripresa del campionato, dopo gli impegni delle squadre Nazionali.