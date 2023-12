Juventus, l’appuntamento-evento con il Icona è realtà: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del prossimo appuntamento con Icona.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota. Ecco il comunicato: "Dall’inizio di questa stagione la Juventus ha deciso di supportare la candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO, valorizzandone di volta in volta eccellenze, peculiarità e legame con il territorio, con un’iniziativa dal nome significativo: ICONA. Il nostro viaggio è partito in Legends Club, dove due grandi esponenti della cucina italiana, appunto, due icone, hanno portato la modernità e la tradizione del nord e del centro italia, in collaborazione con gli Chef resident dell'Allianz Stadium, Chicco e Bobo Cerea di DaVittorio.

Parliamo di Chef Paolo Griffa e Davide Di Fabio, stellati Michelin, che sono stati con noi per il Derby e per Juventus- Verona, e che abbiamo raccontato approfonditamente nelle scorse settimane Questo viaggio, ora, continua, ed esplora i territori dello street food, altra grande tradizione italiana. Si parte da uno dei prìncipi della tradizione piemontese: il Bollito, che verrà servito in uno speciale panino nelle hospitality del Club Sivori e in Est Gold, in occasione di Juventus-Napoli, venerdì 8 dicembre.

E tutto questo accadrà in collaborazione con una realtà davvero storica del Piemonte, la Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa, nata nel 1984 a Castagnito e Guarene (CN). La Confraternita rappresenta nel modo ideale la filosofia alla base del progetto ICONA, e lo conferma la sua mission: «Rappresentare un sodalizio enogastronomico che, all’insegna dell’amicizia e della fratellanza, ha lo scopo di far rivivere usi, costumi e tradizioni popolari delle terre del Roero, valorizzare la cucina del Roero ed in special modo raggiungere mete eccelse nel tipico piatto del Bollito Piemontese». Appuntamento all’Allianz Stadium!".

