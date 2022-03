Juventus: il report dell’allenamento verso la Salernitana

Archiviata la delusione per l'eliminazione dalla Champions Legue i bianconeri sono tornati in campo per preparare la partita di campionato contro la Salernitana

La Juventus è stata eliminata dalla Champions Legue per mano del Villareal: i bianconeri, dopo l'1-1 della gara disputata in Spagna, sono crollati dopo 80 minuti a causa di un rigore causato da Rugani, che ha dato il via alla vittoria della squadra spagnola, che si è imposta con uno 0-3 finale che ha cacciato la Juventus fuori dalla competizione. Una sconfitta bruciante per i bianconeri, sulla carta favoriti nel doppio scontro, ma eliminati a causa della sterilità del loro gioco e della grande partita dei gialloneri, che allo Stadium sono stati capaci di contenere gli attacchi della Juventus e di annullarne tutti gli schemi offensivi, colpendo poi in contropiede.

La squadra bianconera si è ritrovata quindi alla Continassa dopo la sconfitta e l'eliminazione, con il tecnico Massimiliano Allegri che ora dovrà evitare un contraccolpo psicologico dopo la sconfitta di mercoledì, in quanto questo potrebbe compromettere anche la rimonta in campionato, che ha portato i bianconeri al quarto posto in classifica. La Juventus è attesa domenica dalla sfida contro la Salernitana, ultima prima della sosta per le nazionale, e partita da vincere a tutti i costi per non perdere distacco dalle prime e per consolidare la sua posizione in classifica.

Questo il comunicato apparso sul sito della squadra in relazione all'allineamento di oggi, penultimo prima della sfida di domenica.

"Una nuova sessione mattutina si è svolta al Training Center, a due giorni dal match contro la Salernitana. L'appuntamento per la trentesima giornata di campionato è fissato per domenica 20 marzo alle 15:00, all'Allianz Stadium.

Allenamento sul campo, dunque, per tutto il gruppo questa mattina con attenzione rivolta alle esercitazioni tecniche e al possesso palla schierato.

LA VIGILIA DI JUVENTUS - SALERNITANA

Domani, vigilia di campionato, la squadra si ritroverà al mattino per una nuova giornata di lavoro. A seguire, alle 14:30, Mister Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa". (Juventus.com)